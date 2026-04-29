静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサー(23)が28日、自身のインスタグラムを更新。“夜桜"見物ならぬ“夜藤"見物に出かけたことを報告した。



【写真】横からのアングルも素敵です

「雨上がりの藤が、艶やかで美しかった日」と投稿。「夜桜といえど、『夜藤』は聞いた事がありませんが、静寂のなかに佇む夜の藤棚もまた幻想的ですね。」と記し、白のニットのトップスとピンクのスカートの姿にショルダーバッグをかけて、ライトに映し出された藤棚の下で笑みを浮かべる写真を掲載した。



「そしてなぜだが、藤をみると歴史を感じる気がします 源氏物語の世界から飛び出してきたような藤。昼は華やかで涼しげのある藤、夜は光と影が織り成す奥行きが印象的でした」と振り返り、「まだまだ色々な場所で、様々な時間で、今年の藤をみたいです」と記した。



フォロワーからは「どのショットも凄く素敵」「チャーミングで超可愛いいよー」「綺麗やわぁ…」などの声が寄せられた。



佐々木アナは2003年3月21日生まれ。早稲田大学卒業後、2025年に静岡朝日テレビに入社した。



（よろず～ニュース編集部）