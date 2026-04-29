韓国海軍・防衛事業庁が29日午後、慶尚南道固城（コソン）のSKオーシャンプラントで蔚山（ウルサン）級Batch−IIIの4番艦「済州（チェジュ）」（FFG−832）」の進水式を行う。

「済州」は老朽護衛艦・哨戒艦に代わる3600トン級の4番目の次世代護衛艦。海軍は特別・広域市と道の名称を入れる基準に従って艦名を決めた。

全長129メートル、全幅14．8メートルの「済州」は5インチ艦砲と韓国型垂直発射体系（KVLS）、対艦誘導弾防御、艦対艦、戦術艦対地誘導弾、長距離対潜魚雷などを備え、対空・対艦・対潜作戦を遂行できる海域艦隊主力戦闘艦だ。

特に4面固定型多機能位相配列レーダー（MFR：Multifunctional Phased Array RADAR）と赤外線探知追跡装備を統合した複合センサーマスト（ISM：Integrated Sensor Mast）を適用し、全方向標的探知・追跡能力を強化した。多数の空中標的を同時に追跡・対応し、事実上イージス級レベルの監視能力を備えたという評価だ。

またハイブリッド推進体系を適用して水中騒音を減らし、船体固定型ソナー（HMS）と曳航式アレイソナー（TASS）で対潜戦能力も強化した。戦闘体系と主要装備を国産化した点も特徴だ。

「済州」は試運転と評価を経て2027年6月に海軍に引き渡した後、作戦配備される。