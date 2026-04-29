モデルで実業家のMALIA.（43）が29日、自身のインスタグラムを更新。入院中の長女の手術が成功したことを明かした。

27日の投稿で「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？ 着地失敗→膝強打→鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術！！」と28日に長女が手術を受けることになったことを明かした。

この日、「ギャル姉さん 手術無事成功のご報告 たくさんのコメントと数えきれない応援DMを本当にありがとうございました」と無事に手術が成功したことを報告した。

「先生に言われていた予定よりも時間がかかっていて、待合室での2時間が、とても長くて、重く感じた 人生初の入院に、手術に、全身麻酔」と全身麻酔での手術だったことを明かし、「きっと本人が一番怖かったと思うけど、家族みんなも、それぞれの場所で祈ってた」とつづった。

「特に長男からは、今どう？戻った？大丈夫なの？って 何度も連絡をくれた 普段は口数も多くないのに、誰よりも妹を気にかけている姿に、静かで、深い愛を感じた」とJ2横浜FCの長男・新保海鈴の様子を明かした。

「無事に終わったことに、ただただ、ありがとう」と感謝。「このあと長い入院生活とギブス生活。それでもきっとAliaなら大丈夫 乗り越えれない試練は無いのだぁぁぁ」と記した。

MALIA.は01年に当時横浜でプレーしていた元日本代表DF田中隼磨氏と結婚して02年8月に海鈴を出産するも04年に離婚。翌05年に山本“KID”徳郁さんと再婚して1男1女をもうけたが、09年に再び離婚。15年元日には当時横浜でプレーしていたMF佐藤優平と3度目の結婚をするも17年3月に離婚。元Jリーガーでモデルの三渡洲舞人と17年11月に4度目の結婚をして18年8月に第4子となる男児を出産したが、19年4月に離婚を発表。昨年8月にドバイに移住した。23年12月に初孫、昨年9月に2人目の孫が誕生している。