◇ナ・リーグ ドジャース1―2マーリンズ（2026年4月28日 ロサンゼルス）

ドジャースは28日（日本時間29日）のマーリンズ戦に惜敗し、連勝は3でストップした。打者としては出場せず、投手専念で先発した大谷翔平投手（31）は6回5安打2失点と粘りの投球で試合をつくったが、打線の援護に恵まれず今季初黒星を喫した。

大谷は開幕から全5戦で投球回6回以上、自責3以内のクオリティースタートを達成し、防御率は0.60。投じた球数は104球で、100球を超えるのはエンゼルス時代にメジャー初完投、初完封勝利を収めた23年7月27日（同28日）タイガース戦以来の熱投となった。

この日は「Women’s Night」に設定され、選手の妻、恋人が登場曲を選曲。大谷は真美子夫人が選曲した「ジョジョの奇妙な冒険」で使用される「Canzoni Preferite」を背にマウンドに向かった。

今季初めての中5日での登板。立ち上がりから全力で腕を振った。先頭のマーシーに対してカウント1―2から投じた外角高めスプリット。球審の判定はボールだったが、捕手のスミスと同じタイミングですぐさま右手で帽子を4度叩き、ABSチャレンジを要求。判定は覆り、見逃し三振となった。

初回を危なげなく終え、スコアボードの左端に、確実に「0」を入れたが、2回に一瞬の隙を突かれた。先頭のラミレスを死球で出塁させると、初球を投じる前に走者が二塁へとスタート。大谷の二塁への送球は右翼方向に逸れ、悪送球となって走者を三塁へと進めた。その後、ケイシーに中犠飛を許し、無安打で先制点を献上した。5回に2点目を失ったが、2死満塁の局面で5番・ラミレスを98.3マイル（約158.2キロ）直球で見逃し三振に仕留め、最少失点でこの回を切り抜け、6回を投げ抜いた。

「最初の4イニングはいいペースでしたけど、感覚的にはでも、そこまでいいなとは思ってなかったので。点の取られ方も良くなかったですし、その中でも抑えたのは良かったですけど。最初、失点して。全体的な感想としては、あまり良くなかったのかなとは思います」と振り返る。「体調的にはそんなに悪くはなかったですけど、動作的な問題だとは思います」と分析した。

今季2度目の投手専念での試合出場。「チームのトータルで見たときに長いシーズンなので、DHで試してみたい選手もいるかもしれないですし。自分的にもシーズンを健康な状態で保っていく上で、そういう登板があるっていうのも、もしかしたらプラスかもわからないので。そこはもう完全にチームに任せてますし、行けと言われた出方でしっかり活躍できる準備はしたいなと思います」と話した。