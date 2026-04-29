窓はまさかの複数層！ 小さな穴はどこにある？

飛行機の客室の窓は、一般的に外側・中央・内側と複数の層が重なった構造になっています。

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その構造は、外側から「アウターペイン」「ミドルペイン」、そして乗客らが直接手で触れることができる「インナーペイン」という3層で構成された設計の機種が多く、いずれも素材は強固なアクリル樹脂などで作られています。

よく見かける窓の下のほうにある「小さな穴」が開いているのは、真ん中の「ミドルペイン」です。この穴は「ブリーザーホール」または「ブリーダーホール」（空気抜き穴）と呼ばれ、窓の層のあいだと客室内の圧力を調整し、機内の安全を維持するために欠かせない役割を担っています。

そもそも、高度1万m前後の上空は、空気が非常に薄く、気圧は地上の約4分の1程度にまで下がります。そのままでは人間は生存できないため、機内は装置によって地上に近い気圧に加圧されています。

このとき、機内の高い気圧と外の低い気圧とのあいだに大きな差が生じ、機内側から窓に強い力がかかります。

もし窓が1枚しかなかったら、その圧力差に耐えきれず損傷してしまうおそれがあります。そこで、重なったパネルと1つの穴による「チームプレー」が始まります。

気圧調整だけじゃない！ 絶景を支える「曇り止め」の工夫

ブリーダーホールの最大の役割は、加圧された機内の空気と、窓の層のあいだにある空気の圧力をバランス良く調整することです。



小さな穴の大きな役割とは？（画像：写真AC）



この小さな穴を通して機内の空気がミドルペインとアウターペインのあいだに緩やかに流れ込むことで、主に一番外側のアウターペインに気圧差の負担を集中させ、真ん中のミドルペインを「予備」として温存しています。

万が一、外側のパネルが破損した際でも、ミドルペインが代わりに機内の気圧を保持し、乗客を守るように設計されているのです。

さらに、この穴にはもう1つ重要な役割があります。それは「窓の曇り止め」です。

上空の外気温はマイナス50度以下になることもあります。機内の温かい空気と外の猛烈な寒さの境目にある窓は、そのままでは窓の層のあいだに結露が生じ、視界が曇ってしまいます。

そこで、ブリーダーホールが層のあいだの湿気を逃がし、乾燥した状態に保つことで、窓ガラスの内側が曇りにくくなります。これにより、乗客はいつでも美しい雲海や地上の景色を楽しむことができるのです。

次に飛行機に乗ったときは、窓の下にある小さな穴を見つけてみてください。この小穴があることで、客室の気圧が調整され、窓の曇りも防いで絶景を見ることができるのです。

さながら、安全を支える「小さな呼吸口」と例えられるのかもしれません。