翌日の予定を気にせず、心ゆくまでお酒を楽しむというのも大型連休の醍醐味ではないだろうか。ゴールデンウィーク真っ只、2026年5月3日（日）と4日（月・祝）の2日間、品川プリンスホテル宴会場では「品川SAKE街道〜諸国酒蔵めぐり〜」が開催される。全国から28の酒蔵と日本名門酒会が集まるというが、いったいどのようなイベントになるのか。

全国各地28の酒蔵と日本名門酒会が集結！ お気に入りの一杯を見つける旅

「品川SAKE街道〜諸国酒蔵めぐり〜」

2026年5月3日（日）・4日（月・祝）に、品川プリンスホテル宴会場にて「品川SAKE街道〜諸国酒蔵めぐり〜」が開催される。

東京都内でも屈指のターミナル駅を有し、人と文化が交差するエリア「品川」を舞台に、日本酒の魅力を伝えるべく全国各地の酒蔵と日本名門酒会が一堂に会する。「浦霞」を醸す『佐浦』（宮城）や「来福」を醸す『来福酒造』（茨城）など、28の酒蔵が参加予定だ。

会場では、各地の日本酒を楽しめるだけでなく、きき酒師の資格を持つ漫才コンビ「にほんしゅ」が登場。「きき酒」のポイントや各銘柄の特徴を面白く伝えてくれる。

漫才コンビ「にほんしゅ」

チケット料金（6000円）には、入場券とお酒チケット9枚分、ミネラルウォーター1本が含まれている。4月30日（木）18時までの先行発売券には、品川プリンスホテルオリジナルのおつまみ2品も付いてくる。

ちなみに一般発売と当日券には、おつまみはついてこないため、先行販売でのチケット購入がお得だ。

品川プリンスホテルオリジナルのおつまみ 5品のうち2品選べる

さらに、ホテル館内の一部レストランで、チケット半権を提示するとミニ茶漬サービスや割引などの特典もある。イベント会場を出た後に、〆の食事をして帰るのも良さそうだ。

〆にちょうどいいミニ茶漬

今年のゴールデンウィークは曇りや雨の予報が多いが、イベントはホテル内での開催となるため、天候に左右されず楽しむことが出来るのも魅力。足を運んで、日本酒の魅力を堪能してみてはいかがだろうか。

「品川SAKE街道〜諸国酒蔵めぐり〜」

「品川SAKE街道〜諸国酒蔵めぐり〜」 参加予定の蔵

開催期間：2026年5月3日（日）・4日（月・祝）

時間：各回90分2部制、各日13時〜14時半／16時〜17時半

会場：品川プリンスホテル 「プリンスホール」（アネックスタワー 5F）

チケット料金：6000円（税込・各回入替制）（入場券、お酒チケット9枚、ミネラルウォーター1本含む）※先行発売券のみおつまみチケット付き

先行発売：2026年4月30日（木）18時まで

イベント詳細：https://www.bluemuse.co.jp/shinagawa-sakekaidou

【画像】ゴールデンウィークの品川プリンスホテルに28の酒蔵が集結！ 参加予定の酒蔵一覧（4枚）