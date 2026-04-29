奈良県は２８日、管理職６５人を含む職員３８４人が、公共交通機関を利用する際に支給される通勤手当について、事前申請とは異なる経路を通るなどして過大に受け取っていた、と発表した。

不適正受給の総額は約１２３０万円にのぼり、県は全額を返納させる。

県は昨夏、通勤で公共交通機関を利用する職員約２５００人の支払い状況を調査。この結果、３８４人が事前申請した通勤経路や交通手段の利用を証明する定期券の写しなどを提出できず、返納の対象となった。

このうち、子供の送迎や帰宅する時間帯に公共交通機関の便が少ないなどの理由で、別の交通手段を利用した職員が約１００人と最多だった。別の勤務地に異動後、変更申請しなかった職員が約７０人いた。最高額は、バスと電車で申請したが、バスの区間をバイクで通勤していたケースで、５７か月で約５１万円だった。

県は管理職６５人を厳重注意、その他の職員を文書や口頭による注意とした。

県は「職員の通勤手当制度の理解が不足していることが浮き彫りになった。改めて制度の周知徹底や根拠とする資料の確認を定期的に行う」としている。