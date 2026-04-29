Snow Man目黒蓮”マイルール”告白 高橋文哉は初対面時の”熱量”回顧「手を握った瞬間…」
Snow Manの目黒蓮が29日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつに登壇。“マイルール”を打ち明ける一幕があった。
【写真】目黒蓮、高橋文哉、上戸彩ほか豪華キャストが集結した初日舞台あいさつの様子
目黒は「自分が本気でそれを思ったんだったら、その瞬間に言葉にして伝えるようにしています。逆に言わない判断をしたんだったら、それをネチネチ考えない。それは自分の責任だと思うようにしています。好きな人に好きと伝えるとか、そういうのは大事にしていますね」と告白。
その言葉を裏付けるように、共演者の高橋文哉が「初めて会ったときから、ずっとそういうことだったんだなと（目黒のコメントを聞いて）今、つながりました。『この作品はこうしたい』とか『文哉くんが演じるシーンはこうで…』と話してくれて。手を握った瞬間『熱っ！』ってなりました」と振り返っていた。
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
舞台あいさつにはそのほか、上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督も登壇した。
【写真】目黒蓮、高橋文哉、上戸彩ほか豪華キャストが集結した初日舞台あいさつの様子
目黒は「自分が本気でそれを思ったんだったら、その瞬間に言葉にして伝えるようにしています。逆に言わない判断をしたんだったら、それをネチネチ考えない。それは自分の責任だと思うようにしています。好きな人に好きと伝えるとか、そういうのは大事にしていますね」と告白。
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
舞台あいさつにはそのほか、上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督も登壇した。