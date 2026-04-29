歌手の小柳ルミ子（73）が29日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演した。

サッカー好きで知られ、年間2000試合をテレビなどで観戦しているという小柳に、番組が用意した質問は“私が選ぶベスト11”。小柳は「W杯前にはこういう質問が多いんだけど、凄く難しい」と言いつつ、「私が好きな人で選んだんですけど」と11人の名前を挙げた。

FWは、リオネル・メッシ（アルゼンチン）、ハリー・ケイン（イングランド）、ハフィーニャことハファエウ・ジアス・ベローリ（ブラジル）、フェルミン・ロペス（スペイン）、伊東純也（日本）で、MF、DF、GKは、フレンキー・デ・ヨング（オランダ）、三苫薫（日本）、パウ・クバルシ（スペイン）、フィルジル・ファン・ダイク（オランダ）ら。

パーソナリティーの春風亭昇太が「FWが5人いて、DFは少ないから、これで戦ったら5点入るけど、7点入れられると思う」とツッコむと、小柳は「好きな人だからこれで」と言い、「日本代表が初戦で対戦するのがオランダじゃないですか。この中にオランダの人が2人いるんですよ。ファン・ダイクとフレンキー・デ・ヨング」と説明。

そして、「だからフレンキーをやっぱりボールを持たせないということがすっごい重要で、中盤で彼は非常に頭がいいし、テクニックもあるし、精神力もあるし、ボールを持てるし、凄いいいパスも出せるし、決定力も持っている選手。なので、1人でもいけるし人にパスも出せる。だからいかにフレンキーにボールを持たせないか。これを日本代表の森保監督には私から情報としてね」と“森保ジャパン”にアドバイスを送っていた。