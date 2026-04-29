Snow Man目黒蓮、人気俳優らとの電車オフショットに反響相次ぐ「頭身バランスがレベチ」「オーラ半端ない」
【モデルプレス＝2026/04/29】フジテレビ系木曜劇場「silent」、同局系月9ドラマ「海のはじまり」などのプロデューサーを務めた村瀬健氏が4月28日、自身のInstagramを更新。Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（同月29日公開）のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】スノ目黒「貴重」シルバー長髪姿で電車の席に座る様子
「『SAKAMOTO DAYS』、一足先に見させて頂きました。凄いです。目黒蓮さんがヤバいです」と報告した村瀬氏は「写真は、撮影現場に遊びに行ったときのもの。目黒さん、塩野瑛久さん、そして福田雄一監督、その節はありがとうございました！」と同映画のオフショットを公開。「『あのとき撮ってたあのカットがこんなシーンに仕上がるとは！』って楽しみながら見させて頂きました！」とつづった。投稿では、耳元まで皮膚をツギハギに縫われ、全身に武器を仕込んでいる改造人間・鹿島を演じる俳優・塩野瑛久、主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎役の目黒、同映画の監督を務める映画監督の福田雄一氏、そして村瀬氏が電車の優先席に腰掛け、笑顔を見せるオフショットを披露している。
この投稿を受け、ファンからは「頭身バランスがレベチ」「オーラ半端ない」「素敵なオフショット」「かっこよすぎ」「貴重」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】スノ目黒「貴重」シルバー長髪姿で電車の席に座る様子
◆村瀬健氏、目黒蓮＆塩野瑛久とのオフショット披露
「『SAKAMOTO DAYS』、一足先に見させて頂きました。凄いです。目黒蓮さんがヤバいです」と報告した村瀬氏は「写真は、撮影現場に遊びに行ったときのもの。目黒さん、塩野瑛久さん、そして福田雄一監督、その節はありがとうございました！」と同映画のオフショットを公開。「『あのとき撮ってたあのカットがこんなシーンに仕上がるとは！』って楽しみながら見させて頂きました！」とつづった。投稿では、耳元まで皮膚をツギハギに縫われ、全身に武器を仕込んでいる改造人間・鹿島を演じる俳優・塩野瑛久、主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎役の目黒、同映画の監督を務める映画監督の福田雄一氏、そして村瀬氏が電車の優先席に腰掛け、笑顔を見せるオフショットを披露している。
◆村瀬健氏が公開「SAKAMOTO DAYS」オフショットに反響
この投稿を受け、ファンからは「頭身バランスがレベチ」「オーラ半端ない」「素敵なオフショット」「かっこよすぎ」「貴重」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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