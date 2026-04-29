辻希美の夫・杉浦太陽、三男・幸空くんと「銭湯にハマってます」親子ショット公開に「素敵なパパの顔してる」「楽しそう」
【モデルプレス＝2026/04/29】俳優の杉浦太陽が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんとの2ショットを披露し、注目を集めている。
【写真】辻ちゃん夫「素敵なパパの顔」三男との密着2ショット
杉浦は「コアと銭湯にハマってます めちゃ嬉しそうなんだぁ」とつづり、幸空くんとの近況を紹介。「昔はセイアとソラと行ってたもんなぁ」と、長男・青空（せいあ）くん、次男・昊空（そら）くんとの過去の思い出を振り返りつつ、ソファに並んで座り、うちわを手にした微笑ましい親子ショットを披露した。
この投稿には「可愛い」「銭湯楽しそう」「素敵なパパの顔してる」「お兄ちゃんたちとの思い出も素敵」「癒される」「家族を大切にしていて尊敬します」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空くん、2013年3月に次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「素敵なパパの顔」三男との密着2ショット
◆杉浦太陽、三男・幸空くんと銭湯へ
杉浦は「コアと銭湯にハマってます めちゃ嬉しそうなんだぁ」とつづり、幸空くんとの近況を紹介。「昔はセイアとソラと行ってたもんなぁ」と、長男・青空（せいあ）くん、次男・昊空（そら）くんとの過去の思い出を振り返りつつ、ソファに並んで座り、うちわを手にした微笑ましい親子ショットを披露した。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「可愛い」「銭湯楽しそう」「素敵なパパの顔してる」「お兄ちゃんたちとの思い出も素敵」「癒される」「家族を大切にしていて尊敬します」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空くん、2013年3月に次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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