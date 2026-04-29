お笑い芸人の吉住が、28日放送のフジテレビ系「超調査チューズデイ」（火曜午後7時）に出演。誕生日を非公開にしている理由を明かした。

この日のテーマは「陽キャVS陰キャ 結局どっちの方が幸せ？」。陰キャとして出演した吉住は、誕生日をサプライズで祝われることについて「私も嫌ですね」と苦々しげに語り「誕生日を祝われるのが嫌すぎて、誕生日を消したんですよ」と話した。

周囲から「え？」「どういうこと？」と疑問が飛ぶと、「ウィキペデアとかから消したんです。非公開にして」と自身のプロフィルから誕生日を削除したと説明した。

また「1回だけ、私、冬生まれなんですけど、8月生まれとかにしようかなみたいな感じでポロッと言ったら、なぜかその情報を陽キャがつかんできて、祝ってきたんですよ」と驚いた様子で、「8月に。ちゃんと調べろよっていうか。祝いたい祝いたいが先行して、そこの調査は甘いじゃん」と陽キャ軍団に言い放った。

進行のニューヨーク屋敷裕政が「誕生日は誰にも祝われることなく普通の日としてスーッと過ぎていくの？」と質問すると、吉住は「そうです」と回答。「それが心地いんだ」との問いには「はい」とうなずいていた。