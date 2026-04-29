◆米大リーグ ブルージェイズ３―０レッドソックス（２８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

レッドソックス吉田正尚外野手は「６番・ＤＨ」で、トレーシー暫定監督政権で初のスタメンに起用され、４回に右前打を放つなど、３打数１安打１三振で打率は２割６分５厘となった。一方、ブルージェイズの岡本和真内野手が「４番・三塁」で先発し、３回に左越えの先制２点適時打を放つなど、４打数１安打２打点１三振で打率は２割２分３厘となった。侍ジャパン対決は、共に快音を響かせたが、勝利打点を放った岡本に軍配があがった。

新生レ軍で初スタメンに起用された吉田が、期待に応えた。０―２で迎えた４回。相手先発イエサベージに４球連続スプリットでカウント２―１と攻め込まれた後、５球目の直球９３・７マイルを右前に弾き返した。

「あの回は他の打者も、変化球で来て、最後にまっすぐというパターンだったので、イメージしながら。飛んだコースが良かったと思います」と吉田。一塁上ではゲレロと雑談するシーンも。注目の剛腕ルーキーから打球速度１００・７マイル（約１６２キロ）の痛烈な当たりに、敵軍の主砲も一目置いたようだ。

ワールドシリーズでの”大谷斬り”など、ポストシーズン３戦３勝の衝撃パフォーマンスで注目されたイエサベージは１９３センチの長身の上に、昨年のア・リーグで最も高い６４度の高角度オーバースローが特徴的。トレーシー監督は試合前「腕の位置がかなり高い位置にあり、ほとんど左投手のように見え、スプリットがあるから、投球の意図を理解してゾーンの中のボールをスイングしなければならない」と攻略の鍵を語り、「彼（吉田）は左打者からも四球を選ぶことができるし、右投手に対応が出来る。良い打席を我々にもたらしてくれるだろう」と先発起用の理由を明かしていた。

実は初対戦ではない。吉田は右肩手術から復帰を目指し、傘下３Ａでリハビリ出場していた昨年７月、メジャー昇格前の右腕と２打席対戦し、三振と中飛だった。「目付けの位置だけ気をつけて。上から来ますので。角度をしっかりイメージしながら」と結果を出した。

コーラ前監督が解雇され、トレーシー暫定監督就任後も２試合は先発を外れた。３試合連続欠場となっていたが、怪物右腕に対して高い打撃技術を証明した。