もう市販には戻れない。基本の材料は2つ、洗い物はスプーン1本。シャリシャリしない濃厚フローズンヨーグルト

こんにちは。クックパッド歴11年、見た目は本格的なのに驚くほど簡単に作れるレシピを研究している♪♪maron♪♪です。

材料2つで高級ジェラート級のくちどけを実現する裏ワザ

手作りフローズンヨーグルトを作ってみたけど、カチカチの氷の塊になってしまった・・・。そんな経験はありませんか？



実はある「たった2つの材料」の組み合わせと、究極にズボラな方法を使えばスプーンがスッと入るねっとり濃厚なフローズンヨーグルトが作れるんです。





詳しいレシピを見ていきましょう。

材料（16×20ｃｍ耐熱容器1台分）





ギリシャヨーグルト（水切りヨーグルト）…200g



ホイップクリーム（市販品）…1袋（220ml）



冷凍いちご（またはお好きなフルーツ）…100g



作り方

生のいちごを使用する場合は、きざんで冷凍しておく。





ヨーグルトはなめらかになるまでよく混ぜてから耐熱容器に流し入れ、ホイップクリームを加えて均一に混ぜ合わせる。









冷凍いちごを加え、よく混ぜて冷凍庫に入れて1時間たったら取り出してよく混ぜる。





再び冷凍庫に入れて30分程度たったら再び混ぜ、これをもう一度繰り返す。





ポイント



一般的なヨーグルトではなく、水分（ホエイ）がカットされたギリシャヨーグルトを使うのが、シャリシャリさせない最大の秘訣。そして泡立て済のホイップを混ぜることでプロのジェラートのような粘りとふんわりしたくちどけが生まれます。

なぜシャリシャリしないの？

通常、ヨーグルトをそのまま凍らせると、水分が大きな氷の結晶になりあのシャリシャリ感が生まれます。

また凍らせたフルーツを混ぜこむことで、水分の多いフルーツを混ぜこんでもヨーグルト自体はシャリっとしにくいのもコツです。







アレンジは自在に

お好きな冷凍フルーツを使えば、自分好みのフローズンヨーグルトを作ることができます。



また、今話題のドライフルーツなどを混ぜ込んでもおいしく仕上がりますよ。











いかがでしたか？



ヨーグルトなので、低カロリーで罪悪感が少ないデザートを手軽にたのしむことができます。



道具もボウルや泡立て器を使わないので、洗い物が少なく思い立ったらすぐに作っていただけますよ。



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