【NBA試合速報】2026年4月29日（水） サンアントニオ・スパーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
サンアントニオ・スパーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
日付：2026年4月29日（水）
開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）
最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 114 - 95 ポートランド・トレイルブレイザーズ
NBAのサンアントニオ・スパーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。
第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし36-24で終了する。
第2クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び65-45で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにサンアントニオ・スパーズがリードし86-65で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし114-95で終了する。
試合はサンアントニオ・スパーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-29 13:55:05 更新