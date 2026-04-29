開催：2026.4.29

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 3 - 8 [カブス]

MLBの試合が29日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとカブスが対戦した。

パドレスの先発投手はウォーカー・ビューラー、対するカブスの先発投手はエドワード・カブレラで試合は開始した。

2回表、7番 ダンスビー・スワンソン 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 SD 0-2 CHC

2回裏、4番 ザンダー・ボガーツ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 SD 1-2 CHC

4回裏、5番 タイ・フランス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 2-2 CHC

6回表、1番 ニコ・ホーナー 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 SD 2-4 CHC

6回裏、7番 ルイス・カンプサノ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 3-4 CHC

7回表、7番 アレックス・ブレグマン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 SD 3-5 CHC、8番 ピート・クローアームストロング 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでカブス得点 SD 3-8 CHC

試合は3対8でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのエドワード・カブレラで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はパドレスのカイル・ハートで、ここまで0勝1敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、2安打、0打点、打率は.328となっている。

ここまでパドレスは19勝10敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方カブスは18勝12敗で1.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-29 14:02:35 更新