大谷翔平が今季初黒星　“二刀流封印”投手に専念　6回2失点9奪三振好投も…ドジャース打線振るわず

◆ロサンゼルス・ドジャース1ー2マイアミ・マーリンズ 28日（日本時間29日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは28日（日本時間29日）、ホームでマーリンズと対戦し、大谷翔平選手（31）が投手で先発出場。6回9奪三振2失点の好投を見せたが、味方の反撃を1点に抑えられ今季初黒星を喫した。

大谷は二刀流を“封印”し投手に専念しての先発マウンド。1番DHには好調なラッシング選手が入った。

大谷は2回、1死3塁の場面で7番ケイシーにセンターへの犠牲フライを許し1失点。5回には2死2塁の場面で2番ストワーズにライトへのタイムリーを打たれ、もう1点を失った。

大谷は6イニング、打者27人に104球を投げ、被安打5、奪三振9、与四球3、与死球1、失点2、自責点1の成績でマウンドを降りた。

ドジャースは8回1死1、3塁で3番ウィル・スミスにライトへのタイムリーが出て1点を返したが、反撃及ばずマーリンズが2−1で勝利。大谷は今季初黒星（2勝）を喫した。