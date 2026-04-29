■MLB ドジャース1ー2マーリンズ（日本時間29日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのマーリンズ戦に今季2度目となる投手のみでの出場。6回、104球を投げて、被安打5、奪三振9、四死球4、失点2（自責点1）で今季初黒星を喫した。制球を乱す場面も見られたが、しっかり修正して6回2失点。規定投球回に達して、防御率は0.60で両リーグトップに立った。チームは打線が振るわず、終盤に1点を返したが及ばず、連勝は3でストップした。

ドジャースは13連戦の12戦目、直近2試合とも3安打と打撃の調子が上がってきた大谷だが、この日は今季2度目となる投手のみの起用となった。

1回、1番・J.マーシー（24）、2番・K.ストワーズ（28）と高めから落ちるスプリットで見逃し三振に打ち取るが、マウンド上で首の左側を気にする素振りを見せた。その後、2死二塁のピンチも4番・X.エドワーズ（26）をストレートで詰まらせてレフトフライに打ち取った。

2回、先頭打者に死球を許すと、すぐさま盗塁を仕掛けられると、大谷はプレートを外して二塁へ送球、しかし、これが悪送球となり走者は三塁まで進んだ。1死三塁で7番・O.ケイシー（23）にセンターへ犠牲フライを打たれて1点を先制された。

4回には1死からヒットで出塁を許すと、かつてドジャース1塁コーチを務めていたマーリンズのC.マッカロー監督（46）が仕掛けて2回と同じように走者を走らせて大谷を揺さぶってきた。大谷は続く打者に追い込みながらも四球を与えて、1死一、二塁のピンチ。6番・A.ラミレス（24）にはストレートを捉えられたが大きなセンターフライ、7番・ケイシーをショートゴロに打ち取り無失点。

大谷を援護したい打線はマーリンズの先発、かつてエンゼルスで大谷と共にプレーしていたJ.ジャンク（30）に苦戦。4回まで2安打で得点が奪えなかった。

5回、先頭打者に四球を許すと、1死一塁からマッカロー監督はこの日2三振の1番・マーシーに送りバント、2死二塁の場面を作られると、2番・ストワーズにタイムリーを浴び、大谷はマッカロー監督の采配にやられてしまった。

規定投球回のかかった6回、球数は100球を超えたが、158キロとスピードも出ており、アウトは全て三振、6回2失点とゲームを作り、5試合連続でクオリティスタート（QS：先発投手が6回以上投げ、自責点3以内に抑える）となった。

7回からはT.スコット（31）が登板、走者を1人許すも無失点、中継ぎが流れを作るもその裏、打線はマーリンズ2人目・A.ベンダー（31）にこの試合4度目となる3者凡退に抑えられて反撃の糸口が見つからなかった。

8回、マーリンズ3人目・M.ピーターセン（31）がマウンドに上がると、先頭打者がヒットで出塁、1死一塁で2番・F.フリーマン（36）がライト前ヒット。一気に流れをつかむと、3番・W.スミス（31）が右中間へタイムリーを放ち1対2と1点差。なおも1死一、三塁のチャンスだったが、4番・K.タッカー（29）はショートフライ、5番・M.マンシー（35）はファーストゴロと同点に追いつくことが出来なかった。ドジャースの連勝は3でストップ、大谷は今季初黒星となった。

