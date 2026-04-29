● ドジャース 1 − 2 マーリンズ ○

＜現地時間4月28日 ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの大谷翔平選手（31）が28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板。中5日で6回5安打2失点（自責点1）の力投を見せたが、打線の援護なく今季初黒星（2勝）を喫した。

13連戦中の12戦目ということもあり、この日は指名打者には入らず投手に専念。その立ち上がり、二死から二塁打を許し得点圏に走者を背負ったが、4番・エドワーズを左飛に仕留め無失点スタートを切った。

2回は先頭の5番・ラミレスに死球を与えると、続くノービーの打席で一走・ラミレスが二塁へスタート。大谷は早めのスタートに気づき、プレートを外し二塁へ送球したが、これが悪送球となり一気に三塁へ進まれた。一死後、7番・ケーシーに中犠飛を許し三走・ラミレスが生還。自らのミスも絡み、ノーヒットで先制を許してしまった。

3回は2番・ストワーズを98.6マイル（約158.7キロ）で空振り三振に仕留めるなどテンポ良く3人斬り。4回は安打と四球などで二死一、三塁のピンチを招くも、ケーシーを遊ゴロに仕留めガッツポーズを見せた。

5回は先頭打者にストレートの四球を与えると、二死二塁後、ストワーズに右前打適時打を浴び2失点目。その後の二死満塁のピンチは何とか凌いだものの、制球が乱れたことへの苛立ちなのか、何度も首を振りながらマウンドを降りた。

5回だけで28球を要したものの6回も続投。一死から安打を許したものの、最後は2者連続奪三振でゼロを刻んだ。6回を投げ計104球はドジャース移籍後最多。5安打2失点（自責点1）、9奪三振4四死球の力投を見せたが、味方打線が6回まで1点も奪えず勝利投手の権利は得られなかった。

今季5度目の登板もキッチリと試合を作り、これで開幕から5試合連続でクオリティ・スタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を達成。防御率は0.60となった。

ドジャース打線は0−2で迎えた8回、3番・スミスの右前適時打で1点を返し、なおも一死一、三塁の好機だったが、4番・タッカーは遊飛。続くマンシーは一ゴロに倒れ同点に追いつくことができなかった。

そのまま1点差で敗れ、連勝は「3」でストップ。大谷は6回2失点と力投するも今季初黒星が記された。