『コンビニ兄弟』廣瀬太郎役に鈴木福 キャラクター紹介（3）
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、鈴木福が演じる廣瀬太郎を紹介する
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
鈴木福が演じる廣瀬太郎は、「テンダネス門司港こがね村店」の新人アルバイト。山口県下関市の大学３年生で、バイクで門司港まで通っている。真面目で素朴な性格。自分は何もかも普通で平凡な人間だと思い込んでいる。店長の志波の妹からなぜかなつかれることに…。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
鈴木福が演じる廣瀬太郎は、「テンダネス門司港こがね村店」の新人アルバイト。山口県下関市の大学３年生で、バイクで門司港まで通っている。真面目で素朴な性格。自分は何もかも普通で平凡な人間だと思い込んでいる。店長の志波の妹からなぜかなつかれることに…。