ドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』より （C）NHK

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　歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜　後10：00）が、新たにスタート。今回は、鈴木福が演じる廣瀬太郎を紹介する

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　本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。

　鈴木福が演じる廣瀬太郎は、「テンダネス門司港こがね村店」の新人アルバイト。山口県下関市の大学３年生で、バイクで門司港まで通っている。真面目で素朴な性格。自分は何もかも普通で平凡な人間だと思い込んでいる。店長の志波の妹からなぜかなつかれることに…。