女優の平愛梨（41）が29日、自身のインスタグラムを更新。妹で女優の平祐奈（27）との仲良し姉妹ショットを公開した。

「ずっと愛らしい妹」と記し、祐奈との姉妹ショットをアップ。「夫と妹とお出かけする時はなぜかピンクコーデになりがち」とつづった。

「この日も気分はピンク 妹に『愛ちゃんピンクで行くねー』と連絡して身支度開始 どうにか可愛いく仕上げたくてYouTubeで『可愛いメイク』を検索して見ながらメイクをやってみた」と記した。

「やっぱりプロのヘアメイクさんみたいにはできない 待ち合わせに合流した妹は『あれ？ピンクって言ってたから祐ちゃんピンクにしたのにー』って」と愛梨。「真っピンクコーデ可愛いかよ カーディガンをおしゃれに肩にぶら下げて素敵 私は夫から誕生日＆クリスマスにプレゼントしてもらったバッグがピンクなだけだった」と苦笑した。

「ピンクリンクコーデしたかったね」としつつ「#平姉妹」「#ピンクコーデ」「#妹はよくおさがりもくれる」「#おしゃれさん」と添えた。

この投稿に、ファンからは「素敵な姉妹」「ピンク似合うかわいい姉妹ですね」「2人ともかわいい」「14歳差の姉妹」などのコメントが寄せられている。