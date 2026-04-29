女優・上戸彩が２９日、都内で映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」（福田雄一監督）公開初日舞台あいさつに出席し、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・目黒蓮と夫婦役を演じた撮影を振り返った。

大人気漫画の実写化で、体形がスマートにも、ふくよかボディーにも変化する最強の元殺し屋・坂本太郎（目黒）が、妻（上戸）や一人娘を守るために奮闘する。

目黒と夫婦役で共演した上戸は、「いつも（目黒は特殊メイクで）ぽっちゃりしてたんで、今日みたいな（スマートな）目黒さんで来られると緊張しちゃう。さっきも、ぽーっと顔赤くなってきちゃって」と赤面。目黒は「ちょっとショックです」と笑った。

現場は和気あいあいとしていたようで、上戸は「目黒さんは誠実でまじめじゃないですか。それを壊したくて…」と回想。４時間の特殊メイクを施して坂本を熱演していた目黒は、「（上戸が）笑わせてくるんですよ。特殊メイクが取れちゃったら修復に２時間かかるのに、上戸さんだけ笑わせに来たり、『グミいる？』と声かけて来たりとか…」と

さらに、思い出深い撮影について目黒は、妻役の上戸が目黒に怒るシーンを挙げ「上戸さんのブチ切れ具合が…」と回想。上戸は「監督に『もっと切れてください、もっと、もっと！』と言われ、本当に血管切れそうでした」と“ガチ切れ”具合を明かしていた。