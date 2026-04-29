国内女子ゴルフツアーの新規大会・ＮＴＴドコモビジネスレディスは３０日から４日間、千葉・浜野ＧＣ（６７０４ヤード、パー７２）で行われる。

通算４勝目を挙げた２週前のＫＫＴ杯バンテリンレディスに続く２戦連続優勝を狙う郄橋彩華（さやか、サーフビバレッジ）は、プロアマ戦で調整した。同大会優勝翌日の２０日に全米女子オープン日本予選（千葉・房総ＣＣ）で３６ホールを戦い、４位で本戦出場権を獲得。５日間で１０８ホールを回る強行日程だっただけに「疲れは全然回復してない。年ですかね」と苦笑した。

試合がなかった前週は故郷の新潟県に帰省し、２２日〜３日間はオフにあてた。「人生で一番疲れた。寝ようと思っても全然寝られない」と夜中３時頃に起きてしまう今でも日々が続く。ゲームセンターに３日連続で訪れ、趣味のクレーンゲームに熱中。「その時は元気になる。疲れのせいかクレーンゲームも下手になってた。初日は下手だけど、２日目、３日目には感覚が戻った。４万円くらい使った」と笑い飛ばした

登録名を「高橋」から本名表記の「郄橋」に今月２５日付で変更し、今大会が改名後初戦となる。３月の開幕戦・ダイキンオーキッドレディスで訪れた沖縄県で、知人の紹介で有名な女性占い師に占ってもらった。名前、生年月日などを伝え、目を見てもらった結果「郄橋の方が運気が上がるよ。本当はローマ字が良い」とアドバイスを受け、変更を決意した。

４月上旬のヤマハレディース開幕前に変更届を提出し、同大会で優勝。ＫＫＴ杯バンテリンレディス優勝、全米女子オープンの本戦切符を獲得と良いことずくしの日々だ。もともと占いは信じないタイプだが、公表していない左足のケガなどを的中するなどすご腕の占い師で、「偶然なのか分からないけど、めっちゃスゴっ…と思った」と目を丸くした。

浜野ＧＣは２年前からホームコースとする。郄橋は「いつも練習しているコース。優勝争いして皆さんに喜んでいただきたいのが一番。来週のメジャー（ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ）に向けていい１週間にできたら」と言葉に力を込めた。