◇ナ・リーグ ドジャース1―2マーリンズ（2026年4月28日 ロサンゼルス）

ドジャースは28日（日本時間29日）のマーリンズ戦に惜敗し、連勝は3でストップした。打者としては出場せず、投手専念で先発した大谷翔平投手（31）は6回5安打2失点と粘りの投球で試合をつくったが、打線の援護に恵まれず今季初黒星を喫した。

大谷は開幕から全5戦で投球回6回以上、自責3以内のクオリティースタートを達成し、防御率は0.60。投じた球数は104球で、100球を超えるのはエンゼルス時代にメジャー初完投、初完封勝利を収めた23年7月27日（同28日）タイガース戦以来の熱投となった。

この日は「Women’s Night」に設定され、選手の妻、恋人が登場曲を選曲。大谷は真美子夫人が選曲した「ジョジョの奇妙な冒険」で使用される「Canzoni Preferite」を背にマウンドに向かった。

今季初めての中5日での登板。立ち上がりから全力で腕を振った。先頭のマーシーに対してカウント1―2から投じた外角高めスプリット。球審の判定はボールだったが、捕手のスミスと同じタイミングですぐさま右手で帽子を4度叩き、ABSチャレンジを要求。判定は覆り、見逃し三振となった。

初回を危なげなく終え、スコアボードの左端に、確実に「0」を入れたが、2回に一瞬の隙を突かれた。先頭のラミレスを死球で出塁させると、初球を投じる前に走者が二塁へとスタート。大谷の二塁への送球は右翼方向に逸れ、悪送球となって走者を三塁へと進めた。その後、ケイシーに中犠飛を許し、無安打で先制点を献上した。

先に点を与えたが、乱れることはなかった。3回は1死から連続の空振り三振を奪うなどこの試合、初めての3者凡退。4回には2死一、三塁のピンチを迎えたが、ケイシーを99.9マイル（約160.7キロ）直球で遊ゴロに仕留めて、右拳を握った。5回に2点目を失ったが、2死満塁の局面で5番・ラミレスを98.3マイル（約158.2キロ）直球で見逃し三振に仕留め、最少失点でこの回を切り抜けた。

5回を終えて84球だったが、6回も続投。アウトを全て三振で奪うなど、要所をしっかりと締めて出番を終えた。白星こそ付かなかったが、チームの勝つ確率を高めるために、大谷は自らに与えられた役割を着実に遂行した。