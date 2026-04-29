今春にサウジC連覇を達成し、ドバイワールドC2着だったフォーエバーヤング（牡5＝矢作）は、英国ロイヤルアスコット開催のG1プリンスオブウェールズS（6月17日）に登録。29日、矢作師は「芝に広げたら選択肢は無限大。ドバイの疲れがあるので、春に使うかは分からないけど選択肢のひとつ」と説明した。

同馬の今後については厩舎の公式Xで発表済み。秋の路線は米国に遠征し、ジョッキークラブゴールドC（9月18日、ベルモントパーク）から連覇が懸かるBCクラシック（10月31日、キーンランド）を目指すか、芝替わりで欧州に狙いを絞って愛チャンピオンS（9月12日、レパーズタウン）から凱旋門賞（10月4日、パリロンシャン）に参戦するプランの2択、さらに状態次第で国内のレースを使うプランがあると伝えていた。

矢作師は「（帰国後は）時期的なものを考えれば、有馬記念（12月27日、中山）か東京大賞典（12月29日、大井）ということになります。オーナー（藤田晋氏）の強い希望もあり、国内で最後に1回。それを引退レースにしようかと思っています」と明かした。