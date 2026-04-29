◇MLB マーリンズ2-1ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは大谷翔平選手が投手専念で先発し6回2失点と好投しますが、打線は相手投手陣に苦戦し1得点のみ。1-2で接戦を落としました。

先発は投手専念で出場となった大谷選手。初回は2者連続三振を奪い、後続に2塁打を打たれますが無失点に抑える上々の立ち上がりを見せます。

先制点がほしい打線は1回裏、先頭のダルトン・ラッシング選手がショートの送球エラーで2塁に進塁。その後はウィル・スミス選手の内野安打とカイル・タッカー選手の四球で1死満塁のチャンスをつかみましたが、あと一本が出ず無得点で終えます。

すると大谷選手は2回、先頭を死球で出塁を許すと、直後に隙を突かれ盗塁。さらに大谷選手のセカンドへの送球がそれ、無死3塁のピンチを背負います。1死とした後にセンターへの犠牲フライであっさり先制点を献上します。

3回は立て直し3者凡退。4回も、2死1、3塁のピンチを背負いますが、味方のファインプレーもあり無失点。しかし5回は先頭に四球を許すと、1死から送りバントで2死2塁とし、後続のカイル・ストワーズ選手にタイムリーを浴び、2失点目を喫しました。

大谷選手は6回もマウンドにあがり3つのアウトを全て三振に奪う力投。この回まで104球を投げ2失点、9奪三振4与四死球の内容で降板しました。

一方打線は相手先発ジャンソン・ジャンク投手に苦戦し6回までわずか3安打。8回には3番手投手を攻めウィル・スミス選手のこの日3安打目となるライトへのタイムリーで1点を返しますが、最後まで逆転ならず1-2で接戦を落としました。