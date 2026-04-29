Snow Man目黒蓮、“ガチ”サプライズに驚き「どうやってカナダに持って帰ろう」【SAKAMOTO DAYS】
【モデルプレス＝2026/04/29】Snow Manの目黒蓮が29日、都内で行われた映画「SAKAMOTO DAYS」初日舞台挨拶に、共演の高橋文哉、上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督とともに登壇。サプライズに驚く一幕があった。
【写真】目黒蓮が衝撃を受けた「SAKAMOTO DAYS」原作者からのサプライズ
本作は、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本（目黒）が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーを描く。目黒はカナダで行われているドラマ「SHOGUN 将軍」シリーズ2の撮影から一時帰国して登壇した。
イベントでは、原作者・鈴木祐斗氏からの描き下ろしイラストを目黒にサプライズプレゼント。高橋からイラストを渡されると、目黒は「え？」「ガチサプライズじゃないですか！？」と驚き、興奮気味にイラストを眺めながら、鈴木氏がいないか映画館を見渡し一礼。「どうやってカナダに持って帰ろう」とこぼしつつ、喜びと感謝を伝えた。（modelpress編集部）
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【写真】目黒蓮が衝撃を受けた「SAKAMOTO DAYS」原作者からのサプライズ
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」
本作は、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本（目黒）が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーを描く。目黒はカナダで行われているドラマ「SHOGUN 将軍」シリーズ2の撮影から一時帰国して登壇した。
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