ÌÀÆü30Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é±«¤Î½ê¤â¡¡Åì³¤¤ÎÏ¢µÙÍ½Êó¡¡¤ª½Ð¤«¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï?
º£Æü29Æü(¿å)¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü30Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢À¾¤«¤éÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¼¡Âè¤ËÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£5·î1Æü(¶â)¤Ï¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ï¡¢Ã»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü29Æü¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¯
º£Æü29Æü¤Ï¡¢¸á¸å¤â±À¤¬Â¿¤¯¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯Â³¤¯±«¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ê¼å¤¤±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¡¦´ôÉì¡¦ÄÅ¤Ç20¡î¤¯¤é¤¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤ä´ôÉì¤Ï¡¢ºòÆü¤Ï25¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¾¯¤·¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÀÅ²¬¤Ï´û¤Ë25¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤â²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤Ï±À¤¬Â¿¤¯½ë¤µ¤¬ÏÂ¤é¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀÆü30Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é±«¤Î½ê¤â
ÌÀÆü30Æü¤Ï¡¢Áá¤¯¤«¤éÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¾¤«¤éÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤Ç±À¤¬Â¿¤¯¡¢¼¡Âè¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸áÁ°Ãæ¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤ä»°½Å¸©¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤Ï¡¢Åì³¤¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ë¤â±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸áÁ°Ãæ¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤â¼å¤¤±«¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏËÜ¹ß¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Ï¡¢Âç¤¤á¤Î»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤«¤éÆÞ¤ê¤ä±«¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¡¦´ôÉì¡¦ÄÅ¤Ç15¡î¡Á16¡î¡¢ÀÅ²¬¤Ç18¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£3·î²¼½Ü¤ä4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇöÃå¤Ç¤Ï´¨¤¤¤¿¤á¡¢¾åÃå¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5·î1Æü¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¡¡2Æü¤Ï½é²Æ¤ÎÍÛµ¤
5·î1Æü¤Ï¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤òÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åì³¤¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ì»þÅª¤Ë±«É÷¤È¤â¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²°³°¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ï°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¡¢·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬Åì¤ØÎ¥¤ì¡¢Æî¤«¤é¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤¬²óÉü¤·¡¢Ä«¤«¤é¤¹¤Ã¤¤êÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Çö¼ê¤ÎÉþ¤ÈÆü»±¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ï¢µÙ¸åÈ¾¤âÃ»¤¤¼þ´ü¤ÇÊÑ²½¡¡Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤±¤Ð´À¤Ð¤àÍÛµ¤
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¡¢3Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤äÈøÏÉ¡¢ÀÅ²¬¤Ç¤Ï¡¢25¡î¤Î²ÆÆü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ìë¤Ë¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£4Æü¤Ï¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï20¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô»ú¤Û¤É¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£5Æü¤ä6Æü¤Ï¡¢Â¿¾¯±À¤¬¤«¤«¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ï¡¢Ã»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÂÎ´¶¤ÎÊÑ²½¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Õ¤Î»ç³°Àþ¤ËÍ×Ãí°Õ
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤»ç³°Àþ¤Ï¡¢Å·¸õ¤ä¾ì½ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÉ½¤ËÆÏ¤¯ÎÌ¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤ÎÀ¼Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÆÞ¤ê¤ÎÆü¤Ç¤â¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Çö¤¤±À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤Î80%°Ê¾å¤¬ÃÏÉ½¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¢»ç³°Àþ¤ÏÈ¿¼Í¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¿¼ÍÎ¨¤Ï¡¢ÃÏÉ½ÌÌ¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢º½ÉÍ¡¦¿åÌÌ¤Ï10¡Á20%¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ä¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ï10%¡¢ÁðÃÏ¡¦¼ÇÀ¸¡¦ÅÚÌÌ¤Ï10%°Ê²¼¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬Íá¤Ó¤ë»ç³°Àþ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤«¤éÄ¾ÀÜÆÏ¤¯¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¿¼Í¤·¤¿¤â¤Î¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
£É¸¹â¤¬1000¥á¡¼¥È¥ë¾å¾º¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢»ç³°ÀþÎÌ¤Ï10¡Á12%Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£»³¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤â¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£