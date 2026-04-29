◇高校野球春季兵庫大会準々決勝 高砂3―1篠山産（2026年4月29日 ウインク）

高校野球の春季兵庫大会は29日に準々決勝が行われ、高砂が篠山産を3―1で下して1989年以来37年ぶりの4強進出を決めた。

背番号10左腕の前田航佑（3年）が被安打5に抑える1失点完投勝利で貢献。1与四球のみと武器の制球力を生かし、球数100球で片付ける軽快な投球を見せた。

「アウトの取り方を意識しました。持ち味はテンポよく打たせて取ることなので、ストライク先行で投げようと思っていた。目標だった4強を達成できてうれしいです」

レジェンドOBに捧ぐ躍進を見せている。同校は、NPB歴代3位の通算320勝を挙げ、昨年4月に死去した小山正明さん（元阪神、ロッテなど）の出身校。昨年の訃報に触れた際には、指導者が選手たちに「この同じグラウンドで偉大な先輩も練習をしていた。高砂高校は、そういう伝統のある学校なんやで」と説いたと言う。

「精密機械」と呼ばれた先輩について前田は「ゲームなどで入学前から知っていました」と明かす。中学までは制球力が課題だった中、右足の踏み出す位置など投球フォームを改善。「高校に入ってから制球が良くなりました」と大先輩と同じく制球力が武器となり、4強入りに貢献するまでの成長を遂げた。

同校は1922年に女子校として開校し、小山さんは共学化2年目の50年に入学。創部以来春夏通じて甲子園未出場が続く中、「これまでは地区大会で敗退することも多く、4強が目標だった。この春は全員で戦えていると思います」と自信を深める躍進となっている。