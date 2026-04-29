歌手の小柳ルミ子（73）が29日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演した。

パーソナリティーの春風亭昇太が、ゲストとして登場した小柳に「ずっとサッカーを見ていた？」と聞くと、「（午前）4時キックオフが、現地からの映像も音声も中断しちゃって、24分くらいまで全然で…実況、解説者がつないでいたんですけど、私、ドキドキしちゃって。このまま今日見られないのって、寝ずに起きて見ているのに」と話した。

そして、「そうしたら、過去のゴールシーンの映像を流していましたけど、24分くらいに復活して、でもその時はすで2対1で点が入っていて」と明かした。これに昇太が「いいところ見逃しましたね？」と聞くと、小柳は「でも今日の（午後）6時から再放送やるんで、そちらを。もう私の人生、サッカーで回ってますから」とサッカー中心の生活を送っていると話した。

アシスタントの乾貴美子の「睡眠とられましたか？」には、「とってないんです。昨日もお仕事だったんです。家に帰ってサッカーの前にカップヌードルを食べて、どうせ寝ないんだからと思って昨日のメークのまんまなんです。何やってんでしょうね。どうせ寝ないんだから、お化粧落としてまたするのも面倒だしと思って昨日のまんま来ました」と打ち明けていた。