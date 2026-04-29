口論で口を覆うと一発レッドになる場合も…W杯で新ルール採用へ
国際サッカー評議会(IFAB)は28日、差別的かつ不適切な行為に対処するため、2つの規則改正案を全会一致で承認したと発表した。カナダ・バンクーバーで開催された特別会合で決定され、国際サッカー連盟(FIFA)の提案に基づくものとなる。
1つ目は、相手選手との対立状況で口を覆う行為への対応強化。IFABは「大会主催者の裁量により、相手選手との対立状況において口を覆う選手はレッドカードの対象となる場合がある」としており、差別的発言の隠蔽を防ぐ狙いがあるようだ。
2つ目は、審判の判定に抗議してピッチを離れる行為への厳罰化となる。IFABは「大会主催者の裁量により、審判の判定に抗議してピッチを去った選手に対し、レッドカードによる制裁を科すことができる。この新ルールは、選手にピッチを離れるよう扇動したチームスタッフにも適用される」と説明。また、こうした行為によって試合が中止となった場合、当該チームは原則として試合を放棄したものとみなされる。
上記の新ルールは、6月開幕の2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会から導入される予定。今後数週間以内に出場48チームへ正式に通達される。
1つ目は、相手選手との対立状況で口を覆う行為への対応強化。IFABは「大会主催者の裁量により、相手選手との対立状況において口を覆う選手はレッドカードの対象となる場合がある」としており、差別的発言の隠蔽を防ぐ狙いがあるようだ。
上記の新ルールは、6月開幕の2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会から導入される予定。今後数週間以内に出場48チームへ正式に通達される。