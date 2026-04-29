讃岐vs金沢 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節](レクザム)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
DF 40 高嶋修也
DF 44 林田魁斗
MF 6 宮崎慎
MF 11 佐野竜眞
MF 15 岩本和希
MF 35 左合修土
MF 66 禹相皓
FW 13 前川大河
FW 77 村上悠緋
控え
GK 23 高橋クリス
DF 4 辻岡招真
DF 30 岡英輝
MF 8 森勇人
MF 14 石倉潤征
MF 17 牧山晃政
MF 60 森川裕基
FW 86 淺田彗潤
FW 90 後藤優介
監督
大嶽直人
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 19 寺阪尚悟
DF 55 松本大輔
MF 11 杉浦恭平
MF 13 白輪地敬大
MF 16 毛利駿也
MF 26 村田迅
MF 27 H. Suzuki
MF 29 宮崎海冬
FW 10 パトリック
控え
GK 50 後藤大輝
DF 2 長峰祐斗
DF 20 長倉颯
DF 25 小島雅也
DF 38 山本義道
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
FW 9 ブワニカ啓太
FW 18 大澤朋也
監督
辻田真輝
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
DF 40 高嶋修也
DF 44 林田魁斗
MF 6 宮崎慎
MF 11 佐野竜眞
MF 15 岩本和希
MF 35 左合修土
MF 66 禹相皓
FW 13 前川大河
FW 77 村上悠緋
控え
GK 23 高橋クリス
DF 4 辻岡招真
DF 30 岡英輝
MF 14 石倉潤征
MF 17 牧山晃政
MF 60 森川裕基
FW 86 淺田彗潤
FW 90 後藤優介
監督
大嶽直人
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 19 寺阪尚悟
DF 55 松本大輔
MF 11 杉浦恭平
MF 13 白輪地敬大
MF 16 毛利駿也
MF 26 村田迅
MF 27 H. Suzuki
MF 29 宮崎海冬
FW 10 パトリック
控え
GK 50 後藤大輝
DF 2 長峰祐斗
DF 20 長倉颯
DF 25 小島雅也
DF 38 山本義道
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
FW 9 ブワニカ啓太
FW 18 大澤朋也
監督
辻田真輝