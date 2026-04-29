[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節](花園)

※14:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[FC大阪]

先発

GK 1 菅原大道

DF 4 山下諒時

DF 11 堤奏一郎

DF 13 美馬和也

DF 40 川上竜

MF 14 住田将

MF 18 夏川大和

MF 28 東家聡樹

MF 37 家坂葉光

FW 7 木匠貴大

FW 29 菅原龍之助

控え

GK 31 関沼海亜

DF 2 坂本翔

DF 66 金潤識

MF 26 土肥航大

MF 36 森村俊太

MF 41 野瀬龍世

FW 9 島田拓海

FW 27 和田育

FW 88 松本孝平

監督

藪田光教

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 永石拓海

DF 3 山田奈央

DF 4 カイケ

DF 44 山口竜弥

MF 6 鹿沼直生

MF 7 児玉駿斗

MF 10 杉本太郎

MF 22 柳澤亘

MF 42 高木友也

FW 9 トニー・アンデルソン

FW 11 ルーカス・バルセロス

控え

GK 31 長谷川徹

DF 20 松田佳大

MF 8 岩尾憲

MF 24 高田颯也

MF 55 重廣卓也

MF 69 福田武玖

FW 14 梶谷政仁

FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム

FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

監督

ゲルト・エンゲルス