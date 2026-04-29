FC大阪vs徳島 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節](花園)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 14 住田将
MF 18 夏川大和
MF 28 東家聡樹
MF 37 家坂葉光
FW 7 木匠貴大
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 2 坂本翔
DF 66 金潤識
MF 26 土肥航大
MF 36 森村俊太
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 27 和田育
FW 88 松本孝平
監督
藪田光教
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 4 カイケ
DF 44 山口竜弥
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 22 柳澤亘
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 31 長谷川徹
DF 20 松田佳大
MF 8 岩尾憲
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
MF 69 福田武玖
FW 14 梶谷政仁
FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 14 住田将
MF 18 夏川大和
MF 28 東家聡樹
MF 37 家坂葉光
FW 7 木匠貴大
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 2 坂本翔
DF 66 金潤識
MF 26 土肥航大
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 27 和田育
FW 88 松本孝平
監督
藪田光教
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 4 カイケ
DF 44 山口竜弥
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 22 柳澤亘
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 31 長谷川徹
DF 20 松田佳大
MF 8 岩尾憲
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
MF 69 福田武玖
FW 14 梶谷政仁
FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス