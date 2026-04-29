鹿児島vs鳥栖 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節](白波スタ)
※14:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 7 千布一輝
DF 35 江川慶城
MF 2 嵯峨理久
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 32 K. Umeki
FW 18 河村慶人
FW 55 中山桂吾
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 4 広瀬健太
DF 23 小島凛士郎
DF 44 青木義孝
MF 14 吉尾虹樹
FW 9 有田稜
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
監督
村主博正
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 松原颯汰
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 16 西澤健太
MF 20 豊田歩
MF 22 弓場堅真
MF 26 安藤寿岐
MF 29 田中雄大
FW 19 鈴木大馳
控え
GK 1 泉森涼太
DF 3 神山京右
DF 76 磯谷駿
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 18 玄理吾
MF 43 芳野凱斗
FW 15 酒井宣福
FW 88 塩浜遼
監督
小菊昭雄
※14:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 7 千布一輝
DF 35 江川慶城
MF 2 嵯峨理久
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 32 K. Umeki
FW 18 河村慶人
FW 55 中山桂吾
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 4 広瀬健太
DF 23 小島凛士郎
MF 14 吉尾虹樹
FW 9 有田稜
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
監督
村主博正
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 松原颯汰
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 16 西澤健太
MF 20 豊田歩
MF 22 弓場堅真
MF 26 安藤寿岐
MF 29 田中雄大
FW 19 鈴木大馳
控え
GK 1 泉森涼太
DF 3 神山京右
DF 76 磯谷駿
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 18 玄理吾
MF 43 芳野凱斗
FW 15 酒井宣福
FW 88 塩浜遼
監督
小菊昭雄