[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節](白波スタ)

※14:00開始

主審:田中玲匡

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 5 山田裕翔

DF 7 千布一輝

DF 35 江川慶城

MF 2 嵯峨理久

MF 8 藤村慶太

MF 20 圓道将良

MF 32 K. Umeki

FW 18 河村慶人

FW 55 中山桂吾

控え

GK 1 藤嶋栄介

DF 4 広瀬健太

DF 23 小島凛士郎

DF 44 青木義孝

MF 14 吉尾虹樹

FW 9 有田稜

FW 10 武星弥

FW 11 福田望久斗

FW 36 米澤令衣

監督

村主博正

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 松原颯汰

DF 4 今津佑太

DF 5 長澤シヴァタファリ

DF 33 小川大空

MF 2 松本凪生

MF 16 西澤健太

MF 20 豊田歩

MF 22 弓場堅真

MF 26 安藤寿岐

MF 29 田中雄大

FW 19 鈴木大馳

控え

GK 1 泉森涼太

DF 3 神山京右

DF 76 磯谷駿

MF 6 櫻井辰徳

MF 7 坂本亘基

MF 18 玄理吾

MF 43 芳野凱斗

FW 15 酒井宣福

FW 88 塩浜遼

監督

小菊昭雄