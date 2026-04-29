[4.29 J1百年構想リーグ EAST第13節](味スタ)

※13:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[東京ヴェルディ]

先発

GK 21 長沢祐弥

DF 4 林尚輝

DF 5 井上竜太

DF 15 鈴木海音

MF 7 松橋優安

MF 10 森田晃樹

MF 16 平川怜

MF 23 深澤大輝

MF 25 熊取谷一星

MF 55 吉田泰授

FW 9 染野唯月

控え

GK 31 馬渡洋樹

DF 6 宮原和也

DF 22 内田陽介

MF 8 齋藤功佑

MF 17 稲見哲行

MF 24 仲山獅恩

MF 40 新井悠太

FW 27 白井亮丞

FW 45 寺沼星文

監督

城福浩

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 2 安西幸輝

DF 3 キム・テヒョン

DF 22 濃野公人

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 13 知念慶

MF 17 エウベル

MF 19 師岡柊生

FW 9 レオ・セアラ

FW 40 鈴木優磨

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 5 関川郁万

DF 7 小川諒也

MF 10 柴崎岳

MF 14 樋口雄太

MF 24 林晴己

MF 27 松村優太

MF 71 荒木遼太郎

FW 77 チャヴリッチ

監督

鬼木達