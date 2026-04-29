東京Vvs鹿島 スタメン発表
[4.29 J1百年構想リーグ EAST第13節](味スタ)
※13:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 4 林尚輝
DF 5 井上竜太
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 23 深澤大輝
MF 25 熊取谷一星
MF 55 吉田泰授
FW 9 染野唯月
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 6 宮原和也
DF 22 内田陽介
MF 8 齋藤功佑
MF 17 稲見哲行
MF 24 仲山獅恩
MF 40 新井悠太
FW 27 白井亮丞
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 3 キム・テヒョン
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 13 知念慶
MF 17 エウベル
MF 19 師岡柊生
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 5 関川郁万
DF 7 小川諒也
MF 10 柴崎岳
MF 14 樋口雄太
MF 24 林晴己
MF 27 松村優太
MF 71 荒木遼太郎
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
※13:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 4 林尚輝
DF 5 井上竜太
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 23 深澤大輝
MF 25 熊取谷一星
MF 55 吉田泰授
FW 9 染野唯月
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 6 宮原和也
DF 22 内田陽介
MF 8 齋藤功佑
MF 17 稲見哲行
MF 40 新井悠太
FW 27 白井亮丞
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 3 キム・テヒョン
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 13 知念慶
MF 17 エウベル
MF 19 師岡柊生
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 5 関川郁万
DF 7 小川諒也
MF 10 柴崎岳
MF 14 樋口雄太
MF 24 林晴己
MF 27 松村優太
MF 71 荒木遼太郎
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達