「可愛い」「めっちゃママしてる」元なでしこ鮫島彩さん&子どもの2ショットにファン歓喜
元日本女子代表(なでしこジャパン)DFの鮫島彩さんが27日に自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、子どもとのツーショットを披露した。
鮫島さんは「稲毛海浜公園へ 春らしくピンクのお揃コーデ着ちゃって」と投稿。バックドアを開けて2人で座る写真、ビーチで子どもを抱いた写真をアップしている。
ファンからは「可愛いツーショット」「めっちゃママしてる」「すっかり、はは」「優しいお母さんって感じ」「お揃コーデイイですね」「可愛くて素敵な親子」といった声が上がった。
現在38歳の鮫島さんは長年なでしこジャパンで活躍し、大宮アルディージャVENTUS(現RB大宮アルディージャWOMEN)に所属していた2023-24シーズン限りで現役を引退。その後、結婚と出産をしていたことを昨年6月に公表した。
鮫島さんは「稲毛海浜公園へ 春らしくピンクのお揃コーデ着ちゃって」と投稿。バックドアを開けて2人で座る写真、ビーチで子どもを抱いた写真をアップしている。
ファンからは「可愛いツーショット」「めっちゃママしてる」「すっかり、はは」「優しいお母さんって感じ」「お揃コーデイイですね」「可愛くて素敵な親子」といった声が上がった。
現在38歳の鮫島さんは長年なでしこジャパンで活躍し、大宮アルディージャVENTUS(現RB大宮アルディージャWOMEN)に所属していた2023-24シーズン限りで現役を引退。その後、結婚と出産をしていたことを昨年6月に公表した。
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