高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』よりアオハル全開のダンスシーン初公開！監督が「思わず感動した」撮影秘話も

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映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）より、高橋恭平、高橋ひかる（「高」は、はしごだかが正式表記）、岩瀬洋志らがクールに踊る胸熱なダンスシーンの本編映像と場面写真が解禁された。

■映画でも重要な場面のひとつとなる「クラス対抗ダンス大会」

映画『山口くんはワルくない』は、斉木 優による同名少女コミックの実写映画化作品。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、【コワモテ関西弁】の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリーが描かれる。コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演じるのは、なにわ男子の高橋恭平。金髪＆ピアス＆鋭い目つきの“コワモテ”ビジュアルに「ヤンキーっぽいのに優しい山口くんは最適配役すぎ」「ギャップのあるキャラも恭平くんにぴったり！」など期待の声があがっている。さらに、山口くんと急接近するヒロイン・皐役に高橋ひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバル（？）となる石崎役に岩瀬洋志が出演。山口くんをめぐる予測不能な恋の三角関係のゆくえに注目が集まる。

このたび解禁された映像は、山口くんたちがクラス対抗ダンス大会に挑む、映画でも重要な場面のひとつ。

クラス代表としてダンス大会に挑むことになった、山口くん、皐、そして石崎らが参加する男女混合チーム。コワモテかつただならぬ威圧感のせいで、周囲から近寄りづらい存在として誤解されがちだったが、あることをきっかけにクラスに馴染もうとダンス大会への立候補を決意した山口くん。その勇気ある行動を間近で見た皐もまた「自分も変わりたい」と決意しダンスチームへの参加を決める。ダンスが苦手な皐は人一倍必死に特訓を重ね、山口くんもそんな彼女のひたむきな姿を近くで見守っていく。練習を通じて、ダンスメンバーのクラスメイト（森日菜美、丈太郎、大塚萌香、今堀奏ら）とも打ち解けていく山口くんと皐の変化も大きな見どころだ。

やがてダンスを通じてチームの絆が深まり、ふたりの心の距離も一気に近づいたそのとき、本番直前に思わぬアクシデントが発生!? 山口くんと皐、そして石崎、3人の恋のトライアングルが急加速する、一瞬も目が離せないドキドキの展開とは――。

■高橋恭平らキャストたちの絆に、監督も思わず胸アツ「青春ドキュメンタリーのよう」

スクリーンを越えて映し出されるのは、キャストたちが全力で駆け抜けた“本物のアオハル”。メインキャストの3人を含むダンスチームは、クランクイン前からスタジオに集まり、入念なレッスンをスタート。放課後の部活動さながらに、学校の練習室で共に汗を流す日々を過ごしてきた。そんな彼らの姿に、メガホンを取った守屋健太郎監督も「『練習が終わったので観に来てください』と声をかけられ、まるで自分が顧問の先生になったような気分でした。だんだんと動きが揃っていく光景には、本番前にもかかわらず思わず感動してしまいました」と目を細める。“練習している芝居”の撮影でありながら、リアルな努力を経て全員が成長していく姿は、「まさに青春ドキュメンタリーを見ているようだった」と語る守屋監督。ダンスを通じて結ばれた絆は、その後の撮影現場にも、キャスト陣に本当のクラスメイトのような最高の空気感をもたらした。

高橋恭平も座長という役割を担いながら、皆と共に汗を流し、一丸となってこのシーンを作り上げていった。守屋監督も「ライブ映像などを観ていても、恭平さんは自分がどう動けば全体が良く見えるかを常に考えていて、自分の見せ方を熟知している」と、その圧倒的な表現力に太鼓判。これまで「コワモテ関西弁」や「皐の前で見せる甘いギャップ」で翻弄してきた山口くんが、ついに披露する“本気のパフォーマンス”。解禁された映像は本編のほんの一部。劇場では、観客たちの熱気さながら、彼らの躍動感溢れるダンスを大スクリーンでたっぷり堪能することができる。高橋を始めとするキャストたちが努力の末に掴み取った、演技を超えた“本物の達成感”に満ちた表情は、一瞬たりとも見逃せない。

さらに映画公開に先駆けて、6月3日にオリジナルサウンドトラック『山口くんはワルくない』の発売が決定。音楽を担当したのは、日本アカデミー賞音楽賞の受賞歴を持つ実力派・遠藤浩二。『山口くんはワルくない』の世界観にどっぷり浸れる内容となっている。

■映画情報

映画『山口くんはワルくない』

6月5日（金）全国公開

出演：高橋恭平 高橋ひかる 岩瀬洋志

上坂樹里 上原あまね 森日菜美 丈太郎 大塚萌香 今堀奏 永岡蓮王（AmBitious) 山口森広

春海四方 ふせえり

監督：守屋健太郎

脚本：高橋ナツコ

原作：斉木 優『山口くんはワルくない』（講談社「別冊フレンド」連載）

音楽：遠藤浩二

主題歌：「ビーマイベイベー」なにわ男子（ストームレーベルズ）

配給・宣伝・制作プロダクション：アスミック・エース

(C)2026『山口くんはワルくない』製作委員会 (C)斉木 優／講談社

■関連リンク

映画『山口くんはワルくない』作品サイト

https://yamaguchikun.asmik-ace.co.jp