北山宏光、レーベル移籍後の第二弾作品となる渾身のフルアルバム『ULTRActi:on』を6月24日にリリース！新アーティスト写真も公開

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北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、6月24日にアルバム 『ULTRActi:on』（読み：ウルトラクション）をリリースすることを発表した。

■タイトルも北山自身が考案！様々な意味や意志の込められたものに

北山宏光（Hiromitsu Kitayama）は、2025年12月に株式会社ポニーキャニオンと株式会社TOBEの共同音楽レーベル「RED ON（レッド オン）」へのレーベル移籍を発表。4月22日にはシングル「ULTRA」をリリースしており、本作はレーベル移籍後の第二弾作品となる。

『ULTRActi:on』というタイトルは北山が考案した造語で、先日リリースされたニューシングルのタイトルでもある「ULTRA」、“行動”や“活動”を意味する「Action」、“演じる”という表現の意味を持つ「Act」、そして新たに移籍した新設レーベル「RED ON」の“ON”から構成されており、様々な意味や意志が込められている。

全13曲で構成された渾身のフルアルバムの全貌は後日公開されるので、続報を楽しみに待とう。

本作は、完全数量限定 豪華特殊パッケージ盤（CD＋グッズ＋Booklet）、初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）、初回生産限定盤（CD＋DVD）、通常盤（CD Only）の4形態でリリースされる。完全数量限定 豪華特殊パッケージ盤はクリアポーチ型ケース付きスペシャルBOX仕様になっており、ULTRActi:on Visual Bookが付属。初回生産限定盤は表題曲「ICY」のMVとメイキング、アートワーク撮影の様子を収めた映像が収録。また、初回生産分の全形態に「スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー」が封入されている。

さらに、店舗別の購入特典も発表された。店舗によっては3形態同時購入特典も用意されており、特典はいずれも先着で数量に限りがあるため、ご予約・ご購入の際にはご注意を。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『ULTRActi:on』

https://HiromitsuKitayama.lnk.to/ULTRAction_CD

■関連リンク

RED ON OFFICIAL SITE

https://redon-official.jp

北山宏光 OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama