目黒蓮の撮影現場を深澤辰哉が訪問！リラックスした笑顔の貴重オフショットに「めめ嬉しそう」「大好きなオフ澤さん…」「メンバー想いのふっか素敵」「絆が尊い」と反響

【写真】目黒蓮＆深澤辰哉の2ショット／赤ちゃんを抱っこする目黒蓮／カナダから一時帰国！『SAKAMOTO DAYS』イベントに登壇した目黒蓮

映画監督の福田雄一がXを更新。『SAKAMOTO DAYS』の撮影の裏側を明かしつつ、オフショットを公開し注目を集めている。

■『SAKAMOTO DAYS』撮影現場での目黒蓮＆深澤辰哉の2ショット

福田は「いよいよカウントダウンも最後」と切り出し、作品の完成度への自信やキャスト・スタッフへの感謝をつづったうえで、Snow Manメンバーの協力にも言及。差し入れや撮影現場への応援など、手厚いサポートがあったことを明かした。

さらに「オフショットのトリを飾るのは深澤くん」と紹介し、1枚の写真を投稿。スタジオのような無機質な撮影現場で、簡易チェアに腰掛けた目黒蓮と深澤辰哉のリラックスした姿が収められている。

カジュアルなブラックTシャツにデニムパンツを合わせたラフなスタイルの深澤は、顎の下でピースを作るお茶目な表情。

一方の目黒は銀髪をひとつにまとめ、ブラックTシャツに鮮やかなレッドパンツを合わせた役衣装のまま、前傾姿勢で自然な笑みを見せ、和やかな空気感を漂わせている。

福田は「だいぶ長く撮影を楽しんでくれてました」ともコメント。現場の温かい雰囲気がそのまま切り取られた投稿となっている。

SNSでは「さすがSnow Man」「絆が尊い」「メンバー想いのふっか素敵」「メンバー愛に泣ける」「大好きなオフ澤さん…」「楽しんでるのが想像できる」「めめ嬉しそう」といった声が寄せられている。

■福田雄一が投稿した、赤ちゃんを抱っこする目黒蓮

■カナダから一時帰国！『SAKAMOTO DAYS』イベントに登壇した目黒蓮

Snow Man

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