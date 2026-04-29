「大谷いないとこんなもんかドジャース打線」投手・大谷翔平が“無援護”　6回2失点9奪三振も3勝目ならず　2回は「なんとも締まらないイニング」

投手専念の大谷翔平は6回2失点と好投も味方打線の援護がなかった(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間4月28日、本拠地で行われたマーリンズ戦に投手専任で先発登板。6回104球を投げて5安打2失点9奪三振と好投したが、味方打線の援護なく3勝目はならなかった。

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2回、先頭の5番アグスティン・ラミレスに死球を与えてしまい場内が騒然となると、ラミレスが二塁へと盗塁。大谷も反応して二塁へ送球したが、これが悪送球となってしまった。

米メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者は自身のXで、この場面を振り返り「ドジャースにとっては、なんとも締まらないイニングとなった。ショウヘイ・オオタニがアグスティン・ラミレスに死球を与えると、続く盗塁の場面では、ランナーを完全に仕留められる状況だったにもかかわらず、悪送球でエラーを記録。結局、ラミレスは犠飛で生還した（アンディ・パヘスの返球も、お世辞にも良いとはいえないものだった）」と綴った。