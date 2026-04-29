フリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が29日、インスタグラムを更新。妊娠中の第3子を、自宅出産する予定であることを打ち明けた。

リイナは「助産院で出産する人は、今は全体の1%未満だそう」と切り出し「私は今回、第三子を自宅でのお産で迎える予定です」と明かした。

続けて「薄明かりのなか、家族に囲まれて、赤ちゃんがゆっくりと産道を降りてくるあの感覚。産まれた瞬間の静かな安堵と、胸に上に小さな命を抱き、へその緒の拍動が止まるのを待つ時間。思い出すだけで、胸があたたかくなるかけがえのないひとときでした」と振り返った。

さらに「もちろん、どんな出産の形も尊いし、医療の力に助けられる場面もたくさんあります。ただ、自分に合ったお産を選べる未来であってほしい。自然なお産を望む人が、その選択肢を失わずにいられるように。そんな願いを込めて、私自身の経験を、これから少しずつ言葉にしていけたらと思っています」と思いを込め「※写真は2019年、二人目を助産院で迎えたときのものです」と第2子出産の様子を公開した。

リイナは東海テレビのアナウンサーを務め、16年12月末に退社してフリーアナウンサーに。プライベートでは16年5月に結婚。17年2月に第1子男児、19年5月に第2子女児を出産し、25年12月に第3子妊娠を発表した。姉は女優の本仮屋ユイカ（38）。