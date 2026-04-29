一人暮らしの息子の部屋に「レンタルのモバイル充電器」が何台もあり驚きました…！ 返却を忘れていたそうですが、この場合はすべて“買い取り扱い”になってしまうのでしょうか？

モバイルバッテリーの返却忘れは買い取りになる？ 2社の料金上限を解説

最近では、駅やコンビニで手軽に借りられるモバイルバッテリーシェアリングが普及していますが、便利さの反面、返却を忘れてしまうと予想外の出費につながることがあります。

一定期間が経過すると違約金が発生し、実質的に買い取りと同じような金額を支払うことになるようです。しかし、その後の扱いは利用しているサービスによって大きく異なるため、注意が必要です。

例えば、モバイルバッテリーレンタルサービスAの場合、レンタル開始から120時間を超えると、利用料に加えて違約金が発生します。具体的には、利用料と違約金2000円を合わせた合計4080円を支払わなければなりません。

一方でモバイルバッテリーレンタルサービスBの場合は、7日（168時間）を超えると、レンタル代金7日分と違約金が合算された合計3729円が発生します。

このように、多くのサービスで4000円ほどの支払い義務が発生する可能性があり、返却を忘れて放置してしまうと、これだけの金額が請求されてしまう仕組みになっています。



最大料金を支払ったバッテリーは返却不要？ サービスごとに異なる所有権の注意点

多くの方が誤解しやすいのが、違約金を払ったのだから、このバッテリーは自分のものになったと思い込んでしまう点です。実は、ここが最も注意すべきポイントで、サービスの規約によって所有権の所在が異なります。

前述のモバイルバッテリーレンタルサービスBの場合、規約において7日を超えると買い取りとなりお客さまへ所有権が移ると明記されています。つまり、3729円を支払った後は、そのバッテリーを自分のものとして使い続けても問題はないと考えられます。

しかし、モバイルバッテリーレンタルサービスAでは対応が異なります。同社のモバイルバッテリーはレンタル品のため、違約金を支払った後も返却義務があるとしています。

つまり、4080円を支払ったとしても、そのバッテリーはあくまで借りているものであり、最終的には返却しなければなりません。もし返却せずに転売などを行えば、さらなるトラブルに発展する可能性も否定できません。



レンタルのモバイルバッテリーを5台放置すると2万円超えとなる可能性も！

今回のケースのように、返却を忘れたレンタルのモバイルバッテリーが複数台ある場合、まず確認すべきは合計でいくら支払うことになるのかという点です。仮に5台の返却を忘れていた場合、1台4000円程度の支払いが必要になるとすると、総額で2万円もの出費になるおそれがあります。これは学生や新社会人の一人暮らしにとって、非常に大きな負担でしょう。



レンタル品は早急に利用状況を確認して精算を

もしモバイルバッテリーなどのレンタル品の返却を忘れた場合は、まず落ち着いて、どのサービスのものをいつから借りているのかを確認しましょう。返却を先延ばしにしても、メリットはひとつもありません。

仮に高額な請求が発生した場合であっても、冷静に対応することが重要です。利用しているサービスの提供事業者へ速やかに問い合わせを行い、今後の流れや手続き方法などについて確認し、迅速に対応しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー