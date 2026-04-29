◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）追い切り＝４月２９日、栗東トレセン

Ｇ１初制覇を狙うアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）はＤＰコースを単走。友道厩舎らしいソフトな当週追いで、万全の仕上がりを印象づけた。武豊騎手は最終追いには騎乗しなかったが、共同会見に出席し、意気込みを語った。一問一答は以下の通り。

―前走の阪神大賞典はレコード勝ち。振り返って。

「久しぶりに騎乗したんですが、雰囲気はすごく良かったです。レースとしては、１番枠ですごくスムーズで、いい内容でした」

―成長を感じた部分は。

「パドックでまたがったときに、大きくなったなと感じました。返し馬でも、（以前騎乗した）当時より力強さが出たかなと思いました」

―アドマイヤテラの強みは。

「もともと素質はあったと思うけど、まだまだ頼りないところがあった。しっかりしたなと思います。レースセンスも良くなっている感じはしましたね」

―陣営から状態に関する話はあったか。

「順調ということを聞いています。厩舎に任せてけどね。あれだけの厩舎ですから。僕から余計なこと言わない方がいいかなと思ってます」

―京都コースの適性は。

「悪くないと思いますけどね。レースに行って癖がある馬ではない。どちらかと言うと乗りやすい馬なので。距離は問題ないと思いますし」

―今の高速馬場への対応は。

「去年なら、あまり速い馬場はどうかなという思いはあったけど、前走でレコードでいい走りをしてくれて、そんなに心配しなくていいのかなと思います」

―菊花賞の３０００メートルと、今回の３２００メートルの違い

「菊花賞よりはスタートから最初のコーナーまで距離があるので。もともとスタート遅い方だったので、そういう意味では３２００メートルの方がいいのかなと思います。前走は思ったよりスタートを出てくれたので、色々成長しているのかなと思います」

―最後に意気込みを

「この馬にとって大きな目標のレース。メンバーは強いけど、充実度とこの馬の成長力で、いいレースをしたいと思います」