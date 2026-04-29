アメリカの実業家イーロン・マスク氏がチャットGPTを開発するオープンAIを訴えた裁判で、本格的な審理が始まり、マスク氏が証言台に立ちました。

この裁判はマスク氏が、オープンAIが「人類の利益の追求」という非営利団体としての目的から逸脱し、慈善目的ではなく、営利目的に資金を使ったのは不当だとしてオープンAIをおととし8月に提訴していたものです。

ロイター通信によりますと本格的な審理が始まった28日、マスク氏が証言台に立ち、オープンAIについて「アイデアも名前も私が考え、初期の資金も提供した」と主張しました。

その上で、「もし慈善団体を食い物にすることが許されるなら、アメリカにおける慈善活動の根幹が崩壊してしまう」とオープンAIを批判したということです。

一方、オープンAI側は「マスク氏こそが利益を追求していた」などと反論しました。

マスク氏はオープンAIの共同設立者の1人で、4400万ドル以上を資金提供していますが、路線対立から2018年にオープンAIを去っています。

この日は、オープンAIのアルトマンCEOも法廷に姿を見せましたが、マスク氏が発言する前に法廷を去ったということです。

陪審団による評決は早くても来月中旬以降に下される見込みで、オープンAIが年末にもIPO=新規株式公開を目指す中、評決の内容によっては今後のスケジュールに影響が出るおそれがあります。