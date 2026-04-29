GWスタートのきょうは、くもり空の所が多くなっています。関東は夕方から雨の降る所があるでしょう。九州でも夜から雨が降り出し、あすからあさっては広範囲で雨で、警報級の大雨になる所があるでしょう。

【CGで見る】きょう午後6時〜の降水の予想シミュレーション

きょうは曇天で西から雨雲広がる

湿った空気の影響で、東北南部から九州にかけて雲が多いでしょう。関東は夕方から雨の所がありそうです。それとは別の雨雲が九州に夜、かかってくるので、折りたたみ傘があると良さそうです。





日差しが乏しく空気ヒンヤリ

一方、北海道や東北北部は晴れて青空が広がるでしょう。

日差しが乏しいので、きのうより気温は低くなる所が多いでしょう。日本海側では昼間も20℃に届かない所が多く、空気がヒンヤリしそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：13℃ 釧路： 8℃

青森 ：14℃ 盛岡：15℃

仙台 ：16℃ 新潟：14℃

長野 ：19℃ 金沢：17℃

名古屋：21℃ 東京：22℃

大阪 ：23℃ 岡山：21℃

広島 ：21℃ 松江：18℃

高知 ：25℃ 福岡：20℃

鹿児島：25℃ 那覇：26℃

あすからあさっては初夏の嵐

あすは関東から九州で雨が降るでしょう。低気圧が発達する影響で、沿岸部は風も強く、初夏の嵐になりそうです。傘をさしても濡れるような降り方をし、雷を伴って強く降る所もあるでしょう。



あさっては北日本から西日本の広範囲で雨になり、関東から西の太平洋側では警報級の大雨になるおそれもありそうです。

GWはくもりや雨多い

このGW中は、低気圧や前線が日本付近を通過しやすいため、くもりや雨の日が多くなりそうです。その中でも広範囲で晴れやすいのは5月2日（土）と連休最終日の5月6日（水）です。



晴れると、この時期は紫外線が強いので、お出かけされる方は紫外線対策をするのがオススメです。