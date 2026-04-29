タレント伊集院光（58）が28日、テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）に出演。リスナーからのネタは基本的に全部読むと語った。

MCオードリー若林正恭から「僕、聞いてみたかったんですけど、ラジオのネタメールって選ぶときに選ぶ側の体調、ってありません？」と聞かれた。

伊集院は「あるし、ネタと称した辛辣な批判みたいな…なんていうのネタじゃないものを、誹謗中傷みたいなものをネタの所に送られても、それは僕は読まない。スタッフは悪意だけのものに関しては、俺のハートがもたないからね、はじいてもらうんだけど。それ以外のメールは本当に全部読むんです」と話した。

若林は「そうですよね。全部読むっていいますよね、伊集院さん」と話した。伊集院は「これって、逆に俺を遠回しに俺を批判しているんじゃないか、ってネタってある？」と問いかけた。若林は「あります、あります」と同意した。

伊集院は「ああいうのは、相当ヘコむ」と打ち明けた。若林は「今もやっぱり、ちゃんとヘコむんですね」と確認。伊集院は「ヘコむ、ヘコむ」と認めて「それとたまにワケ分からなくて選んでいるやつを…自分で1回選んでいるのに、何でこれを選んだのか分からない。あるでしょ？」と話した。若林は「あります、あります、アハハハ。謎ですよね」と同意して大声で笑った。

伊集院は「5周してダジャレが面白くなっちゃって」と話して男性の陰部がかゆくなる“包皮炎（ほうひえん）”について語り「包皮炎球場、って書いてあって、スゴい面白くて…5周目まで面白かったんだけど、5周半のところで全くおも面白くなくなった」と自分でウケていたはずのネタメールに急にさめてしまったエピソードを話した。