78歳・柏木由紀子、約25年前のジャケットで決めた春の“お出かけコーデ”に反響「大切に着られているのですね」「カッコいい！」
俳優の柏木由紀子（78）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。約25年前のジャケットで決めた春の“お出かけコーデ”を披露した。
【写真・動画】「大切に着られているのですね」「カッコいい！」約25年前のジャケットで決めた春の“お出かけコーデ”披露の柏木由紀子
柏木は、黒いジャケットにデニムを合わせたスタイリッシュなコーディネートでポーズを決めた写真や動画を投稿。「実はこちらのジャケットは25年ほど前のもの」「時を経て、活躍してくれそうです」と、四半世紀前のアイテムを現代風に着こなす卓越したセンスを披露した。
コメント欄には「大切に着られているのですね」「カッコいい！」「いつもおしゃれで素敵」「似合う」などの声が寄せられている。
【写真・動画】「大切に着られているのですね」「カッコいい！」約25年前のジャケットで決めた春の“お出かけコーデ”披露の柏木由紀子
柏木は、黒いジャケットにデニムを合わせたスタイリッシュなコーディネートでポーズを決めた写真や動画を投稿。「実はこちらのジャケットは25年ほど前のもの」「時を経て、活躍してくれそうです」と、四半世紀前のアイテムを現代風に着こなす卓越したセンスを披露した。
コメント欄には「大切に着られているのですね」「カッコいい！」「いつもおしゃれで素敵」「似合う」などの声が寄せられている。