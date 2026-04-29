優しい好青年だけれど、人と深い関わりを持ちたがらない夏野幹夫。

ある日役所に行くと、知らない女性から勝手に婚姻届を出されていたことがわかる――。不思議なシチュエーションから始まる軽快な人間ドラマ「ラプソディ・ラプソディ」が５月１日から公開される。幹夫を演じる高橋一生に、この愛すべき主人公について聞いた。（浅川貴道）

監督の利重剛は、１３年ぶりの長編作品となる。最近では俳優としての活躍が目立つが、個性的な監督作でも知られている。そんな利重作品の主役に声をかけられたことに、「本当に、単純に光栄でした」と喜びを語る。

幹夫は穏やかな性格で、仕事もそつなくこなす好青年。だが、他人と必要以上に深く交わろうとせず、独身を貫いている。叔父の大介（利重）から「なんで結婚しないの？」と聞かれても、「機会がないだけ」とかわす。とらえどころがない人物でもある。

ある日幹夫は、パスポート更新のため役所に出かける。住民票を取得すると、そこには身に覚えのない「続柄：妻」の文字が……。

「これまで演じた役では、悪人でも善人でも、その人の年齢や置かれている環境を考えると、役の行動について、『そうなるよね』と思えるんですが、幹夫くんの場合は、『え、それで大丈夫？』という思いになるんです」と、特徴的な役柄について語る。

幹夫という人物の不思議なたたずまいが、作品の柔らかな空気を体現している。どこまでも優しく、決して腹を立てない。だが、行動の一つ一つがどこか危なっかしい。心の中に何かを隠し持っているようだ。高橋がこれまでに演じた役の中でも、かなり特殊な人物だという。

役作りについて、「幹夫くんと相談しながら」と幾度か口にする。役と対話するようにして作り上げたようだ。他の作品では、「撮影中はお芝居を終えても、大体役のままですが、今回は、『ちゃんと表現できたかな』と、彼のことが心配になってしまって」と振り返る。

幹夫が変化するきっかけになるのが、勝手に妻になっていた繁子（呉城久美）という女性。幹夫は彼女を捜し当てるが、なぜか激しく拒絶される。それでも幹夫は、腹を立てずに「なんで、僕と結婚したんですか」と、向き合おうとする。２人の不思議な関係が、互いの心のありさまをあらわにしていく。「両方とも違う形で、自分の本質のようなものに蓋をして、苦しんでいる人たち」と、２人の関係を表現する。

正反対の性格である幹夫と繁子が、互いの中に自分を見つける物語だ。「と言っても成長譚（たん）でもなくて、良くも悪くも、世界が優しくて……そんな話でもあります」と語り、一つ付け加えた。「でも、優しいって、すごく難しいことでもありますよね。それが伝われば」