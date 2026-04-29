27歳の人気モデルが婚活アドバイザーとの面談に臨み、「婚活が一番難しいかも」という評価を受ける場面があった。

【映像】27歳モデル 美スタイルあらわなドレス姿

4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

婚活初日の朝、累計成婚実績1300組以上、成婚率80％を誇る恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏と、女性陣3人の面談が実施された。植草氏は「恋愛と結婚は違うんです。結婚は点じゃなく、線」と語りかけ、「自分の未来予想図をある程度決めておかないと、結局、『顔が好き』とか『背が高い人が好きだったから』とか、“好きなタイプの人”になっちゃう。それで話をすり合わせてみたら、結婚して1年後どうなってるのか全然見えない」と、結婚生活を見据えた現実的な視点を持つようアドバイスを送った。

1週間前に実施された個別面談で、「（婚活に）踏み込めない。構えちゃう」「心が温かい人は絶対譲れない条件」「お金も必要」と語っていたなつえ。植草氏は、「結婚に対してふわふわしている“シャボン玉女子”。（婚活が）一番難しいのかな」と、他の2人よりも苦戦しそうだという見立てを示していた。

このプログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）