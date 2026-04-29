プロ野球・西武の西川愛也選手が29日、新たな髪色で心機一転し試合に臨む決意を語りました。

今季は開幕から8試合で打率.120と状態が上がらず5日に登録抹消。21日の再昇格後5試合は計18打数3安打の打率.167で、前日28日の日本ハム戦には出場していませんでした。今季通算では13試合出場で打率.140です。

29日試合前の取材、今の状態については「普通です。めっちゃ悪いという感じではない」と回答。この日の日本ハム戦で先発する達孝太投手には「めっちゃいいピッチャー。(狙い球を)どこを、何を決めていくのか」と対策して臨むと話します。

そんな西川選手は髪を切って色も染めたとのこと。「打てないとちょっと暗くなりがちなので、見た目から明るくいこうと」とその理由を明かし、「(気持ちも明るく)なってくれればいいなと。(その)願いを込めたこの色です」と新たな髪色での活躍を誓いました。

「ポジティブに行こうと思います」と前を見据えた西川選手。昨季キャリアハイの成績を残しゴールデングラブ賞も獲得した26歳の復調に期待がかかります。